Взрыв в Бейруте: количество жертв выросло, власти хотят ввести ЧП - последние подробности трагедии

Взрыв в Бейруте: количество жертв выросло, власти хотят ввести ЧП - последние подробности трагедии

Во вторник вечером, 4 августа, в столице Ливана произошла масштабная катастрофа, которая потрясла весь мир. В результате взрыва в Бейруте ранения получили более 3,7 тыс. человек, и еще 78 человек погибли. Причиной трагедии стал взрыв селитры во время сварочных работ в морском порту Бейрута. Число погибших и раненых продолжает расти. Правительству рекомендовано объявить в городе чрезвычайное положение.

По предварительным данным, взорвалось 2700 тонн нитрата аммония - аммиачной селитры. Сначала предполагалось, что взрывы произошли в результате пожара на складе пиротехники, однако, полиция эту версию не подтвердило.

Взрыв в Бейруте: количество жертв выросло, власти хотят ввести ЧП - последние подробности трагедии

Президент Ливана Мишель Аун принял решение выделить 100 млрд ливанских фунтов из бюджета на 2020 год в виде чрезвычайных ассигнований, в том числе на финансирование больниц и выплаты компенсации семьям погибших.

Больницы Бейрута с вечера переполнены раненными людьми. Медики валятся с ног, персонала не хватает, чтобы оказать помощь всем пострадавшим. Люди, истекающие кровью, сидят прямо в больничных коридорах на полу, ожидая своей очереди. Коек, естественно, тоже не хватает. Лечить людей приходится в корридорах.

Взрыв в Бейруте: количество жертв выросло, власти хотят ввести ЧП - последние подробности трагедии

По информации следствия, смертельный груз из селитры, которая взорвалась вчера ночью, попал в Бейрут из Грузии, еще в 2013 году. Тогда ливанцы задержали из-за грубых нарушений правил эксплуатации судно Rhosus под молдавским флагом, которое везло 2 750 тонн нитрата аммония из Грузии в Мозамбик. Судовладелец просто бросил судно и его экипаж. Ливанцы разрешили экипажу в 2014 году вернуться домой, а груз выгрузили в Бейруте, где он находился по вчерашний день.

Ранее сообщалось, что 5 августа в Ливане объявлен траур по погибшим. Среди жертв трагедии - жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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