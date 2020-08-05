В Бейруте произошел мощный взрыв

Сообщается о десятках пострадавших.

В Бейруте произошел мощный взрыв
Фото: twitter.com

В столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв у здания редакции крупной газеты Daily Star накануне вердикта суда по делу об убийстве экс-премьера Рафика Харири.

На видеокадрах из столицы Ливана видно облако в форме гриба и значительные разрушения. Взрыв произошел в портовой части Бейрута, передает

ВВС.

A more clear view of the explosion. #beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0

— Zai?ab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020

The Jerusalem Post пишет о двух мощных взрывах в течение 15 минут.

На данный момент известно о двух взрывах в порту Бейрута. На видео, которые публикуют очевидцы, огромная взрывная волна буквально сносит все на своем пути.

Video of the explosion that rocked #Beirut not long ago
pic.twitter.com/Lt1kahDXEt

Intel Air & Sea (@air_intel) August 4, 2020

Местные СМИ сообщают, что взрыв произошел на складе фейерверков.

AFP со ссылкой на источники сообщает, что в результате двух взрывов в Бейруте пострадали десятки людей.

#BREAKING - #Lebanese media claims the MASSIVE #explosions in #Beirut occurred in a fireworks warehouse. Fireworks can be seen in the video, moments later a secondary explosion caused most of the damage. #Lebanon pic.twitter.com/ddM0tojmlU

— SV News ? (@SVNewsAlerts) August 4, 2020

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил о большом количестве раненых и огромных материальных убытках, пишет Reuters.

В пятницу суд ООН должен объявить вердикт четырем заочно обвиняемым в убийстве Харири. Харири погиб в 2005 году в результате мощного взрыва заминированного автомобиля.

В этом взрыве обвиняли поддерживаемое Ираном военизированное движение "Хезболла", представители которого неизменно отвергали все обвинения.

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