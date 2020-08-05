В Бейруте произошел мощный взрыв
Сообщается о десятках пострадавших.
В столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв у здания редакции крупной газеты Daily Star накануне вердикта суда по делу об убийстве экс-премьера Рафика Харири.
На видеокадрах из столицы Ливана видно облако в форме гриба и значительные разрушения. Взрыв произошел в портовой части Бейрута, передает
ВВС.
A more clear view of the explosion.— Zai?ab Hijazi (@zainabhijazi97)
#beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0 August 4, 2020
The Jerusalem Post пишет о двух мощных взрывах в течение 15 минут.
На данный момент известно о двух взрывах в порту Бейрута. На видео, которые публикуют очевидцы, огромная взрывная волна буквально сносит все на своем пути.
Video of the explosion that rocked— Intel Air & Sea (@air_intel)
#Beirutnot long ago
pic.twitter.com/Lt1kahDXEt August 4, 2020
Местные СМИ сообщают, что взрыв произошел на складе фейерверков.
AFP со ссылкой на источники сообщает, что в результате двух взрывов в Бейруте пострадали десятки людей.
— SV News ? (@SVNewsAlerts)
#BREAKING- #Lebanesemedia claims the MASSIVE #explosionsin #Beirutoccurred in a fireworks warehouse. Fireworks can be seen in the video, moments later a secondary explosion caused most of the damage. #Lebanon pic.twitter.com/ddM0tojmlU August 4, 2020
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил о большом количестве раненых и огромных материальных убытках, пишет Reuters.
В пятницу суд ООН должен объявить вердикт четырем заочно обвиняемым в убийстве Харири. Харири погиб в 2005 году в результате мощного взрыва заминированного автомобиля.
В этом взрыве обвиняли поддерживаемое Ираном военизированное движение "Хезболла", представители которого неизменно отвергали все обвинения.