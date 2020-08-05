У метро “Демеевская” в Киеве разгуливал лось (фото, видео)

У метро “Демеевская” жители Киева заметили разгуливающим лося. В частности, животное было замечено в парке у фабрики “Рошен”.

Об этом KV стало известно из сообщения ландшафтного дизайнера Лены Бальчик в Facebook.

“Лось на Демеевской площади! В парке возле фабрики “Рошен”, в котором мы только что завершили посадки, сегодня утром прогуливался лось! Вокруг парка насыщенные машинами путепроводы, промзоны. Чудо, как он только добрался к сосредоточению зелени. И еще одно подтверждение, насколько было бы актуальным проектирование зеленых коридоров в городе”, – написала дизайнер.

В свою очередь, телеграм-канал “Киев Оперативный” опубликовал видео с лосем на улице Саперно-Слободской.

Внимание! На видео присутствует отборная нецензурная брань.

Фото: Facebook-страница Лены Бальчик