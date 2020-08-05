Полиция задержала злоумышленника, который убил священника в Хмельницкой области

Сотрудники уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с коллегами раскрыли циничное убийство. Об этом говорится в телеграм-канале Департамента уголовного розыска Хмельницкой области.

25 июля 2020 на "102" поступило сообщение о том, что неподалеку автобусной остановки одного из сел Летичевского района Хмельницкой области обнаружено тело неопознанного мужчины 30-35 лет на стадии разложения.

Полицейские после проведения первоочередных мероприятий выявили наличие признаков насильственной смерти.

Открыто уголовное производство по квалификации "Умышленное убийство".

Оперативники УУР ГУНП в Донецкой области и УУР ГУНП в Хмельницкой области установили личность убитого. Им оказался 36-летний житель Закарпатской области - священнослужитель УПЦ, пропавший накануне.

Полицейские установили личность подозреваемого, ранее неоднократно судимого за совершение преступлений против собственности. Негодяя, который цинично убил и оставил в лесу тело священнослужителя, задержали с личными вещами потерпевшего в г. Дружковка Донецкой области. Злоумышленник признался в содеянном.

Продолжаются следственные действия. Реальные мотивы и обстоятельства происшествия устанавливаются.