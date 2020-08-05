В Ивано-Франковске заполнены больницы, мест в реанимации нет, - представитель горсовета

В центральной городской клинической больнице и в первой городской клинической больнице Ивано-Франковска полностью исчерпался резерв койко-мест в реанимационных отделениях.

Об этом сообщила глава управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Мария Бойко, передает Интерфакс-Украина.

"К сожалению, в реанимации у нас и в одном, и другом учреждении по девять человек. Практически сейчас в центральной городской клинической больнице все койки интенсивной терапии заняты пациентами в тяжелом состоянии, свободных мест в реанимации, к сожалению, нет. То же касается первой городской клинической больницы, - все кровати заняты пациентами в тяжелом состоянии", - рассказала Бойко на совещании городского совета во вторник.

По ее словам, на аппаратах СИПАП-терапии находятся восемь человек, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - двое. "Я надеюсь, что все-таки, возможно, мы их вытащим. На кислороде находятся в центральной городской клинической больнице, то есть это в разных палатах с разведенным кислородом в различных отделениях, 47 человек, в первой городской клинической больнице - 25 человек", - рассказала глава управления здравоохранения.

По словам Бойко, также в двух больницах в принципе почти не осталось свободных койко-мест. "Всего в центральной городской клинической больнице находится 194 человека - это на 200 коек, то есть практически полностью заполнена, и в городской клинической больнице №1 -100 человек, то есть все койки заполнены.

Врач сообщила, что за минувшие сутки с пневмониями в центральную городскую клиническую больницу доставили 14 человек, в первую городскую клиническую больницу - четырех, однако в начале недели количество госпитализированных в целом невелико, а в середине недели возрастает до 26-30 человек.

В последние дни Ивано-Франковская область находится в лидерах по заболеваемости коронавирусом. Всего с начала пандемии на Прикарпатье зарегистрировано более 5 тыс. случаев COVID-19, более 1700 выздоровели, 143 - умерли.

За минувшие сутки в области обнаружили 127 новых случаев коронавируса. Двое пациентов с COVID-19 умерли, 91 удалось побороть недуг.