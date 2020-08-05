За сутки столичным врачам экстренной медпомощи поступило 128 ложных вызовов

За сутки столичным врачам экстренной медпомощи поступило 128 ложных вызовов

За минувшие сутки, 3 июля, столичным врачам экстренной медицинской помощи поступило 128 ложных вызовов. Это случаи, когда люди вызывали экстренных медиков, не имея для этого достаточных оснований. В целом, столичной “скорой помощи” за сутки поступило 1 755 обращений. 

Об этом KV стало известно из сообщения Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

“Вчерашняя сутки оказалась для работы центра достаточно напряженными. В центральную диспетчерскую за помощью обратились 1 755 граждан, в 142 случаях вызвали бригаду к детям. Выполнено экстренных вызовов 1 294. Прибытие бригад на место вызова за 10 и менее минут составило 68% относительно общего количества. Это 624 случая”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 128 случаев занесены в отчет как безрезультатные. То есть люди вызывают экстренных медиков, не имея для этого достаточных оснований – это преимущественно хроники, которые должны обратиться к семейному врачу, нередко люди и выдумывают несуществующие симптомы, чтобы обманом вызвать бригаду экстренной помощи. В половине этих случаев бригаде еще на пороге квартиры сообщили, что, мол, у нас уже все в порядке.

Кроме того, 148 раз бригады вызвали на травмы, в 32 из них пострадали дети. В этой статистике есть 16 пожаров, 11 ДТП а также 7 отравлений. 

Среди прочего, мужчина 58 лет случайно выпил вещества для обработки древесины от плесени – госпитализирован в токсикологическое отделение. Другой молодой человек 24 лет, принял на душу такое количество алкоголя, что потерял сознание, возможно, еще и избит, также доставлен в токсикологии. 

Вчера вечером поступил вызов из Печерского района. Семья с двумя детьми 3 и 6 лет отравились, поев блинов, в тесто которых, как они узнали, психически больная соседка подлила моющее вещество. Здесь обошлось без госпитализации. 

Также продолжает расти статистика заболеваний COVID-19. За прошедшие сутки с подозрением на коронавирусную болезнь в центр обратилось 58 человек, 43 из них госпитализированы с диагнозом пневмония.

С августа зарегистрировано 8 вызовов с острым коронарным синдромом и 34 вызова с острым нарушением мозгового кровообращения. 

Летальных случаев за вчера зафиксировано – 31: 29 – до приезда медиков и 2 в присутствии.

Всего за вчерашнее сутки с острыми состояниями госпитализированы 524 человека.

Как сообщала KV, вечером в понедельник, 3 августа, в Киево-Святошинском районе Киева, недалеко от села Крюковщина “лоб в лоб” столкнулись BMW и Skoda Fabia. Погиб пассажир BMW, водитель этого автомобиля и как минимум двое человек из Skoda получили травмы.

Фото: соцсети 


Сергей Албул, КиевВласть

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