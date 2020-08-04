В Киеве за сутки умерли трое больных COVID-19

За последние сутки коронавирус выявили еще у 108 жителей Киева. Три человека умерли.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки еще на 108 человек. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 138 киевлян. На сегодня в столице уже 8662 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, среди заболевших 53 женщины в возрасте от 19 до 82 лет и 6 девочек от 9 до 13 лет. А также 46 мужчин в возрасте от 19 до 80 лет и трое мальчиков от одного до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Выздоровели за сутки 50 пациентов. Всего коронавирус преодолели 3044 жителя Киева .

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 21, в Днепровском – 18, в Святошинском и Печерском районах – по 13 случаев. Не пренебрегайте правилами, будьте сознательными и осторожными! Берегите себя!” – отметил Виталий Кличко.

Напомним, что за сутки, 2 августа, в Киеве выявили еще 102 носителей COVID-19, в том числе 6 медиков. Один человек умер.