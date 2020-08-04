В ОГА рассчитывают, что к концу недели ситуация в области значительно улучшится.

Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила усилить карантин на территории Волынской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается на сайте Волынской ОГА.

"Хочу всех попросить без политики и с пониманием отнестись к ситуации. Сейчас мы все подробно обсудим и разберемся. Главный государственный санитарный врач области сейчас все расскажет о красной, оранжевой и зеленой зонах. Мы сегодня должны принять правильное решение, которое все городские головы должны выполнить", - отметил глава ОГА Юрий Погуляйко.

Город Луцк по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 попал в красную зону, Луцкий и Любашевский районы - в оранжевую, город Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневичский и Турийский районы - в желтую.

В целом анализ текущей эпидемической ситуации на Волыни свидетельствует, что есть несоответствие по 1 из 4 определенных критериев, учитываемых при установлении уровня эпидемической опасности. Это касается коэффициента выявления случаев инфицирования, который превышает рекомендованные 11%. Однако данный показатель имеет тенденцию к снижению и в настоящее время составляет 17,5% в сравнении с 21% (по состоянию на 26 июля).

"Показатели считаются за последнюю неделю. Поэтому думаю, что до конца недели ситуация в области значительно улучшится, и у нас не будет красного уровня эпидемической опасности в Луцке. Сегодня мы должны выполнить постановление КМУ и решения Государственной комиссии ТЭБ и ЧС", - добавил Погуляйко.

Напомним, в начале июля Волынская область усилила карантин в местах массового отдыха людей. С 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина: регионы разделили на красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны. Красная предусматривает самые жесткие ограничения, включая запрет работы общественного транспорта.