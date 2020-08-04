За сутки в Киеве заболели COVID-19 еще 108 человек

Выздоровели 50 пациентов

За сутки в Киеве заболели COVID-19 еще 108 человек
Фото: kyivcity.gov.ua

За минувшие сутки количество больных коронавирусом в Киеве увеличилась еще на 108 человек. Трое заболевших скончались. Всего COVID-19 унес жизни 138 киевлян.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 8 662 подтвержденных случаях заболевания. Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Дарницком районе - 21. В Днепровском - 18. В Печерском и Святошинском районах - по 13 случаев.

Среди заболевших 53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет и 6 девочек от 9 до 13 лет; 46 мужчин в возрасте от 19 до 80 лет и трое мальчиков от 1 до 15 лет. Заболели в том числе и четверо медработников.

В больницы были госпитализированы 13 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 50 пациентов. Всего коронавирус преодолели 3 044 жителя Киева.

"Не пренебрегайте правилами, будьте сознательными и осторожными! Берегите себя!" - отметил Кличко.

Напомним, в Украине за сутки обнаружили 1 061 новый случай COVID-19, умерли 26 человек. Больше всего случаев зафиксировали во Львовской области (146), на Харьковщине (143) и в Ивано-Франковской области (127).

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