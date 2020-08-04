В Украине 132 носителя коронавируса подключены к аппарату ИВЛ

В течение суток в Украине был подтвержден 1061 случай COVID-19. Всего подтверждено 74219 случаев, из них 40 613 выздоровели, 1764 человека умерли. На стационарном лечении находится 4969 носителей коронавируса, из них 132 человека подключены к аппарату ИВЛ.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Центра общественного здоровья Украины.

“Всего госпитализации нуждались 18715 человек, в подключении к аппарату ИВЛ – 546 пациентов”. – говорится в сообщении.

Отмечается, что количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 4 августа составляет 31842 человек.

В Центре общественного здоровья сообщили, что наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (290,7), Закарпатской (243,3) и Ивано-Франковской (228,7) областях.

“Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях”, – проинформировали в Центре общественного здоровья.

Всего заболевание было подтверждено у 5236 детей и 8865 медиков, из них 6521 медработник выздоровел.

Напомним, что на утро 3 августа в Украине 73 158 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 738 летальных, 39 876 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 990 новых случаев. Всего проведено 1 067 006 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 333 пациента.

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