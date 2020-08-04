В Запорожье нашли обгоревший труп молодой девушки

Информацию о погибшей и обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

В Запорожье нашли обгоревший труп молодой девушки
Фото: belta.by

Сегодня, 4 августа, рано утром в Запорожье нашли труп полностью сгоревшего человека. Выяснилось, что это - молодая девушка.

Об этом сообщает "Первый Запорожский".

В полиции рассказали, что в 4:00 утра в Вознесеновское ОП поступило сообщение о том, что во дворе у римо-католического храма по улице Заводской женщина облила себя горючим веществом и подожгла.

Информацию о погибшей и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

В соцсетях местные жители не исключают, что девушку могли поджечь.

Напомним, в июле прошлого года в Запорожье мужчина облил свою девушку зажигательной смесью и поджег, в результате чего пострадавшая получила 90% ожогов тела и позже умерла в больнице от полученных ожогов.

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