В Киевской области за сутки выявили 32 носителей коронавируса

В Киевской области за сутки выявили 32 носителей коронавируса

В Киевской области по состоянию на утро 4 августа было официально подтверждено 3877 случаев носительства коронавируса. В том числе у 342 детей и 600 медицинских работников. За сутки подтверждено 32 новых случая коронавирусной болезни.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской облгосадминистрации (КОГА).

За последние сутки было подтверждено 32 новых случая коронавирусной болезни у жителей Киевщины. В том числе у 5 детей в возрасте от 4 до 13 лет и у 27 взрослых. Из них двое больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, остальные 30 человек находится на самоизоляции (под наблюдением).

Отмечается, что за весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 706 больных, в самоизоляции (под наблюдением) – 3171 человек.

Выздоровели всего 2766 человек, из них 240 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет. За последние сутки выписаны 49 человек, в том числе 5 детей.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 65 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение об одном летальном случае (женщина в возрасте 66 лет, Буча).

Напомним, что в течение последних суток в Украине был подтвержден 1061 случай COVID-19. Всего подтверждено 74219 случаев, из них 40 613 выздоровели, 1764 человека умерли. На стационарном лечении находится 4969 носителей коронавируса, из них 132 человека подключены к аппарату ИВЛ. 

Фото: Лига


Ольга Марийко, КиевВласть

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