С необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS на песке удалось спасти трех человек

Катер мужчин сбился с курса, а запасы топлива закончились.

С крошечного острова в Тихом океане удалось спасти трех человек, которые на прошлой неделе отправились на катере в 42-километровое путешествие из Пулувата на атоллы Пулап (Федеративные штаты Микронезии).

Их спасли после того, как спасатели с воздуха заметили надпись SOS на пляже острова, пишет CNN со ссылкой на заявления властей США и Австралии.

Мужчины сбились с курса и исчерпали запас топлива, поэтому вынужденно пришвартовались на крошечном необитаемом острове Ликелот, что в 190 км от пункта их назначения.

Острова расположены примерно в 800 км к югу от острова Гуам. Когда мужчины не прибыли в Пулап, на их поиски отправили Объединенный спасательный субцентр береговой охраны США на Гуаме, который привлек помощь региональных подразделений.

Трех мужчин уже через 3 часа поисков обнаружил самолет ВВС США, который работал на авиабазе Андерсон на Гуаме.

"Мы развернулись, чтобы избежать дождя, и заметили внизу остров, поэтому решили проверить его. Именно тогда мы и увидели надпись SOS и лодку просто рядом с ней на пляже. Мы позвонили в Австралию в Военно-морской флот, так как у них неподалеку были два вертолета, которые могли бы приземлиться на острове", - сообщил пилот, подполковник Джейсон Палмейра-Йен.

Ветролет успешно сел на пляже, доставив пищу и воду, а между тем австралийские войска подтвердили личности мужчин и проверили, не ранены ли они.

В то же время береговая охрана с Гавайских островов сбросила радиостанции для этих трех людей, чтобы они могли пообщаться с микронезийским патрульным судном, отправленным с Япы.

Патрульное судно добралось до острова в понедельник вечером. Капитан береговой охраны США Кристофер Чейз отметил консолидацию различных сил для спасения людей.

Отметим, что это уже не первый случай спасения людей на микронезийских островах, которое удалось осуществить благодаря надписям на берегу.

В апреле 2016 года трое мужчин спаслись с необитаемого острова после того, как пальмовыми листьями выложили надпись HEPL (помогите). 4 апреля их во время штрома смыло водой с лодки. Мужчины доплыли на соседней ближайший остров Фанадик.

Через три дня на их поиски отправилась береговая охрана США, которая и заметила надпись.

Уже через несколько месяцев, в августе, с необитаемого острова в Тихом океане спасли двух человек, которые написали SOS на песке. Их лодка села на мель у острова, они провели на нем неделю.

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