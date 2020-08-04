"Укрзализныця" уволит пятерых работников, допустивших попытку изнасилования женщины в поезде

УЗ провела дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению таких ситуаций в будущем.

"Укрзализныця" уволит пятерых работников, допустивших попытку изнасилования женщины в поезде
Архивне фото
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" уволит работников после того, как в поезде "Киев - Мариуполь" мужчина избил пассажирку и пытался ее изнасиловать.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Работники, из-за халатности которых мужчина проник в поезд и избил пассажирку, будут уволены. С должностей будут уволены проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что УЗ провела дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению таких ситуаций в будущем и устанавливает жесткий контроль за соблюдением должностных обязанностей работников.

Напомним, в субботу, 1 августа, в поезде №84 Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на женщину с несовершеннолетним ребенком. Он пытался изнасиловать женщину и сильно ее избил. Пострадавшая Анастасия Луговая описала ситуацию в своем посте в фейсбуке.

Злоумышленника задержали. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса.

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