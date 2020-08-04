За сутки в Украине обнаружили 1061 новый случай COVID-19, умерли 26 человек
По состоянию на утро 4 августа количество инфицированных - 74 219.
В Украине за минувшие сутки был обнаружен 1061 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19, 737 пациентов выздоровели, 26 - умерли.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего в Украине по состоянию на 4 августа - 74 219 случаев заболевания. С начала пандемии выздоровели - 40 613 пациентов, умерли - 1 764.
Всего было проведено 1 081 146 тестирований методом ПЦР.
Статистика в регионах:
Винницкая область - 2848 (+33)
Волынская область - 4008 (+59)
Днепропетровская область - 1459 (+21)
Донецкая область - 903 (+5)
Житомирская область - 1967 (+19)
Закарпатская область - 5384 (+66)
Запорожская область - 851 (+5)
Ивано-Франковская область - 5041 (+127)
Кировоградская область - 711 (0)
г. Киев - 8662 (+108)
Киевская область - 3877 (+32)
Львовская область - 10067 (+146)
Луганская область - 130 (+2)
Николаевская область - 648 (+6)
Одесская область - 3545 (+63)
Полтавская область - 466 (+7)
Ровенская область - 6355 (+85)
Сумская область - 569 (+19)
Тернопольская область - 3121 (+8)
Харьковская область - 4093 (+143)
Херсонская область - 230 (0)
Хмельницкая область - 1209 (+11)
Черновицкая область - 6229 (+86)
Черкасская область - 955 (+1)
Черниговская область - 909 (+9)
Напомним, количество жертв COVID-19 в мире достигло 697,2 тыс. человек.
2 августа в Украине подтвердили 990 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 333 пациента, 13 умерли.