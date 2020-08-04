За сутки в Украине обнаружили 1061 новый случай COVID-19, умерли 26 человек

По состоянию на утро 4 августа количество инфицированных - 74 219.

За сутки в Украине обнаружили 1061 новый случай COVID-19, умерли 26 человек
Фото: facebook/Департамент Охорони здоров'я Чернівецької ОДА

В Украине за минувшие сутки был обнаружен 1061 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19, 737 пациентов выздоровели, 26 - умерли.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего в Украине по состоянию на 4 августа - 74 219 случаев заболевания. С начала пандемии выздоровели - 40 613 пациентов, умерли - 1 764.

Всего было проведено 1 081 146 тестирований методом ПЦР.

Статистика в регионах:

Винницкая область - 2848 (+33)

Волынская область - 4008 (+59)

Днепропетровская область - 1459 (+21)

Донецкая область - 903 (+5)

Житомирская область - 1967 (+19)

Закарпатская область - 5384 (+66)

Запорожская область - 851 (+5)

Ивано-Франковская область - 5041 (+127)

Кировоградская область - 711 (0)

г. Киев - 8662 (+108)

Киевская область - 3877 (+32)

Львовская область - 10067 (+146)

Луганская область - 130 (+2)

Николаевская область - 648 (+6)

Одесская область - 3545 (+63)

Полтавская область - 466 (+7)

Ровенская область - 6355 (+85)

Сумская область - 569 (+19)

Тернопольская область - 3121 (+8)

Харьковская область - 4093 (+143)

Херсонская область - 230 (0)

Хмельницкая область - 1209 (+11)

Черновицкая область - 6229 (+86)

Черкасская область - 955 (+1)

Черниговская область - 909 (+9)

Напомним, количество жертв COVID-19 в мире достигло 697,2 тыс. человек.

2 августа в Украине подтвердили 990 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 333 пациента, 13 умерли.

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