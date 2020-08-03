В Сумах закрыли на карантин роддом

Во время внеплановой ПЦР-диагностики у четырех сотрудников учреждения обнаружили положительные результаты.

В Сумах четверо медиков "Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии" заболели коронавирусом.

Об этом сообщает информационный портал Сумского городского совета.

КНП "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" закрылось сегодня на карантин на две недели.

"В настоящее время будет приостановлена госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерского отделения (пациенток временно будет принимать областной перинатальный центр)", - говорится в сообщении.

Причиной стало то, что во время внеплановой ПЦР-диагностики у четырех сотрудников учреждения обнаружили положительные результаты. Больных медиков направили на лечение, а 12 контактных сотрудников - на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под медицинским контролем.

Источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.

Отметим, что утром 3 августа на Сумщине зафиксировано 12 новых случаев коронавируса. Смертей и выздоровлений нет.

По состоянию на 2 августа в Украине подтвердили 990 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 333 пациента, 13 умерли. Больше всего новых случаев за сутки обнаружили во Львовской (138), Ивано-Франковской (119) областях и Киеве (102).

Всего за время пандемии в Украине заболели 73158 человек, из них 39 876 выздоровели, летальных случаев - 1738.