В Эстонии 17 украинских заробитчан нарушили режим самоизоляции

Украинцам может угрожать высылка, а работодателям - штраф или уголовное дело.

В Эстонии 17 украинских заробитчан нарушили режим самоизоляции
Фото: wz.lviv.ua

Эстонские правоохранители заявляют, что подозревают 17 украинских заробитчан в нарушении режима самоизоляции.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на портал ERR.

Департамент здравоохранения и Департамент полиции и пограничной охраны во время совместной проверки выяснили, что украинцы, прилетевшие 21 июля спецрейсом в Эстонию, 46 раз нарушили правила самоизоляции.

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме считает, что нарушители правил самоизоляции и их работодатели должны быть наказаны по всей строгости закона. Условием въезда украинцев в Эстонию было обязательство работодателя организовать их самоизоляцию, напомнили в пресс-службе МВД республики.

Отмечено, что правоохранители выяснили: правила самоизоляции в разном виде были нарушены 46 раз. В частности, были обоснованные подозрения, что 17 человек, которым следовало находиться в самоизоляции, работали.

К прибывшим в Эстонию иностранцам Департамент полиции и пограничной охраны за нарушение правил самоизоляции может применить различные санкции.

"Можно выслать иностранца из Эстонии, наказать работодателя штрафом до €32 тысяч или возбудить уголовное дело за распространение инфекционных болезней.

Государство не должно толерантно относиться к подобным нарушениям и безответственному поведению", - подчеркнул Хельме.

Департамент полиции и пограничной охраны уже начал деятельность в этом направлении. Есть рычаги влияния и в Департаменте здоровья, который может назначить жителям Эстонии и прибывшим в Эстонию иностранцам штраф до 9600 евро и открыть производство о проступке за нарушение правил карантина.

Спецрейсом в Эстонию 21 июля прилетели 145 украинцев, которые были обязаны провести 14 дней в самоизоляции.

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