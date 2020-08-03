В ночь на 6 августа в Дарницком районе Киева проведут профилактическую промывку сетей

В ночь на 6 августа в Дарницком районе Киева проведут профилактическую промывку сетей

Согласно ежегодному графику “Киевводоканал” с 23:00 5 августа будет проводить плановую профилактическую промывку сетей в Дарницком районе. Как запланировано, промывка продлится до 7:00 6 августа.

Об этом KVВ стало известно из сообщения пресс-службы ЧАО “АК ”Киевводоканал” (*).

В зону работ попадут сети по ул. Ташкентская, ул. Бориспольская, ул. Оросительная, ул. Горбунова, ул. Ремонтная, ул. Автопарковая, ул. Коллекторная, ул. Светлая, пос. “ЖБК-135”, пос. “Рембаза”. 

Отмечается, что профилактика проводится ночью, чтобы не создавать неудобства жителям. В течение времени выполнения работ “Киевводоканал” не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. 

После завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно.

Как ранее сообщала KV, на пересечении ул. Грушевского и ул. Шелковичной в Печерском районе Киева провалился асфальт на проезжей части. Это произошло из-за аварии на инженерных сетях АО "АК "Киевводоканал".

* ПрАТ “АК “Київводоканал” (Код ЄДРПОУ: 03327664)

Фото: Deskgram


Александр Кравченко, КиевВласть

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