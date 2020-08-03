МВД: у киевского террориста не было взрывчатки

По информации из Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года находился на психоневрологическом учете с диагнозом "олигофрения".

МВД: у киевского террориста не было взрывчатки
Фото: Служба безпеки України

У мужчины, который находился в помещении отделения Универсал Банка в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева и утверждал, что в его рюкзаке была бомба, взрывчатки не оказалось.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Взрывотехники отработали помещение, которое захватывал террорист. Взрывоопасные предметы обнаружены не были. Теперь его ждет суд и много лет за решеткой", - написал он в фейсбуке.

Геращенко также отметил, что, по информации из Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года находился на психоневрологическом учете с диагнозом "олигофрения".

"Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался", - добавил замглавы МВД.

Напомним, сегодня в центре Киева мужчина угрожал взрывом в банке внутри бизнес-центра "Леонардо". его задержали сотрудники СБУ. Сообщалось, что задержанный является гражданином Узбекистана. МИД страны проверяет эту информацию.

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