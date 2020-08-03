Во Львове из-за сообщения о минировании эвакуировали три суда

Полицейские проверяют сообщение о минировании Галицкого и Сыховского районных судов, а также Львовского окружного административного суда.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"Сегодня, 3 августа, в 14:20 в полицию поступило сообщение от анонима о том, что заминирован Галицкий районный суд, который находится на улице Чоловского во Львове. На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа Франковского отдела полиции, патрульные полицейские и специалисты других служб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из помещений судов эвакуировали около 200 работников и посетителей.

Правоохранители обследуют здание и прилегающую территорию.

Фото: lv.npu.gov.ua

Напомним, в Киеве сегодня мужчина заявил о том, что собирается совершить взрыв в помещении банка в бизнес-центре в центре Киева . Его задержали в ходе спецоперации СБУ и полиции.