Во Львове из-за сообщения о минировании эвакуировали три суда
На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники и кинологи.
Полицейские проверяют сообщение о минировании Галицкого и Сыховского районных судов, а также Львовского окружного административного суда.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
"Сегодня, 3 августа, в 14:20 в полицию поступило сообщение от анонима о том, что заминирован Галицкий районный суд, который находится на улице Чоловского во Львове. На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа Франковского отдела полиции, патрульные полицейские и специалисты других служб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из помещений судов эвакуировали около 200 работников и посетителей.
Правоохранители обследуют здание и прилегающую территорию.
Напомним, в Киеве сегодня мужчина заявил о том, что собирается совершить взрыв в помещении банка в бизнес-центре в центре Киева. Его задержали в ходе спецоперации СБУ и полиции.
Несколькими неделями ранее в Луцке мужчина захватил в заложники автобус с пассажирами. После этого по Киеву и нескольким другим городам прокатилась волна анонимных "минирований".