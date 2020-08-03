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2020-08-03
МИД Узбекистана проверяет информацию о киевском террористе
Выясняется, является ли задержанный гражданином этой страны.
Фото: Служба безпеки України
Узбекские дипломаты уточняют информацию о гражданстве человека, который угрожал взорвать бомбу в банке в центре Киева и был задержан.
Об этом сообщает"Интерфакс" со ссылкой на МИД Узбекистана.
"МИД Узбекистана по официальным каналам уточняет, является ли человек, угрожавший взорвать здание, гражданином Узбекистана", - сказал собеседник агентства.
Напомним, сегодня в центре Киева мужчина угрожал взрывом в банке внутри бизнес-центра "Леонардо". Его задержали сотрудники СБУ.
Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, задержанный является гражданином Узбекистана. Его имя - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р.