СБУ задержала мужчину, угрожавшего взрывом в банке в Киеве (обновлено)

Взрывотехники проверяют, есть ли в помещении взрывчатка.

Фото: Служба безпеки України

Служба безопасности Украины задержала мужчину, угрожавшего взрывом в отделении банка в БЦ "Леонардо" в центре Киева. Взрывотехники проводят проверку помещения.

Об этом сообщили на брифинге под стенами БЦ "Леонардо".

"Операция проведена успешно. Злоумышленник задержан", - сообщили на брифинге.

Информацию о том, была ли взрывчатка, обещают обнародовать позже.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что взрыва не было.

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

"На месте работают взрывотехники. Далее суд и длительное заключение", - сообщил он.

На брифинге также добавили, что открыто уголовное производство по ст. 258 УК Украины - терроризм. Спецоперация была проведена совместно СБУ и Нацполицией.

Фото: facebook/Антон Геращенко

Известно, что человек попросил закурить. Внутрь отделения банка пропустили журналистов одного из телеканалов. Через несколько минут после этого началась наступательная операция.

Напомним, что информация о мужчине со взрывчаткой в отделении "Универсал Банка" появилась в 12:00. В милицию обратилась работница отделения. Она сообщила, что мужчина в возрасте около 30 лет сам попросил позвонить в полицию. Из банка вышли все работники, кроме руководительницы отделения, которая осталась по своему желанию.

Антон Геращенко в эфире канала "Украина 24" сообщил, что ситуация разворачивается по сценарию "луцкого террориста", который требовал публикации в СМИ его требований. Геращенко также назвал имя человека и сообщил, что он является уроженцем Узбекистана.

СБУ подтвердила информацию о том, что Сухроб Каримов, который угрожал взрывом в отделении банка в центре Киева, требовал присутствия журналистов.

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