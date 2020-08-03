В центре Киева неизвестный угрожает взрывом в банке внутри бизнес-центра (обновлено)

Фото: Lb.ua

В Киеве в 12:00 3 августа в милицию обратилась представительница АО "Универсал Банк", которая сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба. Он попросил вызвать полицию.

Речь идет об отделении банка в бизнес-центре "Леонардо" (ул. Богдана Хмельницкого, 17/52 А), сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена в действие специальная полицейская операция «Гром»", - добавил он.

Фото: МВС

Геращенко также отметил, что представители полиции начали переговоры с террористом и предлагают ему сдаться.

"Просьба к гражданам и гостям города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской", - призвал он.

Обновление. В КГГА сообщили, что ул. Владимирская перекрыта на участке между ул. Богдана Хмельницкого и бульваром Шевченко.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, что в Луцке 21 июля мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами. Он требовал от представителей власти заявить в видеообращении, что "они являются террористами в законе", а от Владимира Зеленского - записать видео с призывом посмотреть документальный фильм.