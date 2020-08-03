В центре Киева мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывом

В центре Киева мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывом

В центре Киева мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывом. Полиция просит граждан и гостей города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской.

Об этом KV стало известно из сообщения заместителя главы МВД Антона Геращенко.

“3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО “Универсал Банк” (Шевченковский район, помещения бизнес-центра “Леонардо”) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию”, – написал Геращенко.

Введена в действие специальная полицейская операция “Гром”. Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться.

Полиция просит граждан и гостей города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской.

Фото: соцсети


Сергей Албул, КиевВласть

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