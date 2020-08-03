Евгений Комаровский раскритиковал ношение масок во время карантина

Комаровский раскритиковал ношение масок во время карантина: “Здоровых маски не защищают“

Доктор-педиатр Евгений Комаровский считает, что ношение защитных масок не имеет особого смысла. По его словам, маски нужны больным, чтобы они не заражали окружающих своими выделениями, чихая и кашляя. Здоровых людей маски не защищают.

Как утверждает медик, маска в общественных местах может защитить от коронавируса только в том случае, если регулярно ее менять, а в случае с многоразовой маской - регулярно стирать и гладить.

Комаровский разделяет позицию Всемирной организации здравоохранения о том, что в общественных местах нужно обязательно носить маску, однако, это нужно делать не так, как делают украинцы.

"Сейчас маска превратилась в пропуск в супермаркет. У каждого в кармане валяется маска. Поэтому в том виде, в каком у нас маски широчайше используются, – это абсолютная профанация, не имеющая никакого отношения к логике и здравому смыслу. И представить себе, что какая-то бабушка на свою пенсию купит себе одноразовые маски и будет их каждый день менять – это смешно", – отметил Комаровский.

Комаровский раскритиковал ношение масок во время карантина: “Здоровых маски не защищают“

Евгений Комаровский не отрицает, что в тех местах, где невозможно социальное дистанцирование или где много людей находятся в невентилируемых небольших помещениях, маски теоретически способны защитить, но речь, опять таки, идет о масках, которые нужно ежедневно менять.

Ранее доктор Комаровский назвал единственный эффективный препарат от коронавируса.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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