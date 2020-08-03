Мужчине, который разбил пункт въезда на Труханов остров, грозит пять лет за решеткой, - полиция

25-летний злоумышленник решил, что система ограниченного доступа установлена незаконно.

Мужчине, который разбил пункт въезда на Труханов остров, грозит пять лет за решеткой, - полиция
Фото: скрін відео

Правоохранители задержали мужчину, который накануне разбил оборудование автоматической системы в пункте въезда на Труханов остров. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Злоумышленником оказался ранее судимый за хулиганство 25-летний житель Киевской области.

"Злоумышленник объяснил свои действия тем, что ему не понравилась система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости, и считает, что они установлены незаконно", - информируют в полиции.

Фото: пресс-служба полиции Киева

Пьяного правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. "Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы", - уточняют в полиции.

Как мы сообщали, инцидент произошел в ночь на 2 августа. На пункте въезда на Труханов остров вандал разрушил шлагбаум, светофор, камеры и другие технические средства. По предварительным подсчетам, убытки составляют почти 300 тысяч гривен.

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