На круизном лайнере в Норвегии произошла вспышка коронавируса

МИД выясняет, есть ли среди пассажиров лайнера Roald Amundsen украинцы.

На круизном лайнере в Норвегии произошла вспышка коронавируса
Фото: Courtesy of Hurtigruten

На норвежском круизном лайнере Roald Amundsen, который прибыл в порт Тромсе с архипелага Шпицберген, зафиксировали вспышку коронавирусной болезни.

Об этом сообщает компания-оператор Hurtigruten.

"Все 158 членов экипажа на лайнере Roald Amundsen были проверены на коронавирусную инфекцию. У 36 человек положительный результат на COVID-19, у 122 - отрицательный", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что сначала заражение было подтверждено у четырех членов команды. Их протестировали, поскольку у них проявились признаки других заболеваний.

В Министерстве иностранных дел Украины выясняют, есть ли украинцы среди пассажиров лайнера Roald Amundsen.

Начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко сообщил, что посольство уже связалось с судовладельцем и оператором судна.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Норвегии с начала пандемии COVID-19 число случаев заражения достигло 9 249. Умерли 255 больных.

В феврале круизный лайнер Diamond Princess несколько недель простоял у берегов Японии. На его борту находилось более 2,6 тыс. человек, из них более 700 заболели коронавирусом, в том числе украинцы, которые были членами экипажа судна.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Степанов назвал главную причину роста количества больных COVID-19 на западе УкраиныСтепанов назвал главную причину роста количества больных COVID-19 на западе Украины
В Киеве поймали очередного “минера”В Киеве поймали очередного “минера”
Кличко: дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 деньКличко: дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 день
Полиция задержала мужчину, который побил и пытался изнасиловать женщину в поезде "Маріуполь-Київ"Полиция задержала мужчину, который побил и пытался изнасиловать женщину в поезде "Маріуполь-Київ"
Полиция Донетчины: имя напавшего на синагогу в Мариуполе - Цезарь Юлий-ГаларьирогайлальирозрПолиция Донетчины: имя напавшего на синагогу в Мариуполе - Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр
Блок рекламы


Похожие новости
Летальность от коронавируса в Украине составляет 2,4%, самый высокий показатель - на КировоградщинеЛетальность от коронавируса в Украине составляет 2,4%, самый высокий показатель - на Кировоградщине
На Львовщине от коронавируса умер руководитель районного центра первичной помощиНа Львовщине от коронавируса умер руководитель районного центра первичной помощи
За сутки в мире от коронавируса умерли более 5,5 тыс. человекЗа сутки в мире от коронавируса умерли более 5,5 тыс. человек
В Киеве от коронавируса скончались еще два человекаВ Киеве от коронавируса скончались еще два человека
В Киеве 130 человек умерли от коронавируса с начала пандемииВ Киеве 130 человек умерли от коронавируса с начала пандемии
В очагах вспышек коронавируса в Киеве провели дезинфекциюВ очагах вспышек коронавируса в Киеве провели дезинфекцию
Еще один монастырь в Киеве закрылся на карантин из-за коронавирусаЕще один монастырь в Киеве закрылся на карантин из-за коронавируса
В Украине количество выявленных случаев коронавируса за сутки превысило 1100В Украине количество выявленных случаев коронавируса за сутки превысило 1100
В тернопольском детсаду зафиксировали вспышку коронавирусаВ тернопольском детсаду зафиксировали вспышку коронавируса
В центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержалиВ центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержали
Последние новости
Подгружаем последние новости