На круизном лайнере в Норвегии произошла вспышка коронавируса

На норвежском круизном лайнере Roald Amundsen, который прибыл в порт Тромсе с архипелага Шпицберген, зафиксировали вспышку коронавирусной болезни.

Об этом сообщает компания-оператор Hurtigruten.

"Все 158 членов экипажа на лайнере Roald Amundsen были проверены на коронавирусную инфекцию. У 36 человек положительный результат на COVID-19, у 122 - отрицательный", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что сначала заражение было подтверждено у четырех членов команды. Их протестировали, поскольку у них проявились признаки других заболеваний.

В Министерстве иностранных дел Украины выясняют, есть ли украинцы среди пассажиров лайнера Roald Amundsen.

Начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко сообщил, что посольство уже связалось с судовладельцем и оператором судна.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Норвегии с начала пандемии COVID-19 число случаев заражения достигло 9 249. Умерли 255 больных.

В феврале круизный лайнер Diamond Princess несколько недель простоял у берегов Японии. На его борту находилось более 2,6 тыс. человек, из них более 700 заболели коронавирусом, в том числе украинцы, которые были членами экипажа судна.