Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали почти 8 тыс. людей

Огонь стремительно распространяется из-за жары и ветра.

Фото: twitter.com/tinatk0

В американском штате Калифорния лесные пожары охватили около 5 га и стремительно распространяются. Об этом сообщает CNN.

"Приказ об эвакуации распространяется приблизительно на 2 586 домов с приблизительно 7,8 тыс. человек", - говорится в сообщении пожарной службы округа Риверсайд, где бушует стихия.

Лесные пожары начались еще в пятницу, 31 июля. О пострадавших не сообщалось.

HAPPENING NOW: The Apple Fire has spread to 12,000 acres in Riverside County, California.

One home has been destroyed as evacuation orders remain in place.

DETAILS: https://t.co/bUYj34VtvF pic.twitter.com/IYOIarxlOJ

— Preston Phillips (@PrestonTVNews) August 2, 2020

Огонь уничтожил семейный дом и две хозяйственные постройки. В местных гостиницах и средней школе города Бомонт созданы центры эвакуации.

Отмечается, что из-за жаркой погоды, низкой влажности и морских ветров на этих выходных существует высокая угроза распространения пожара.

С огнем борются 375 спасателей, привлечены геликоптеры и бульдозеры.

#AppleFIRE [UPDATE] 8:00 p.m. 08/01/2020 - The Apple Fire is now 12,000 acres and remains 0% contained.

Several EVACUATION ORDERS and warnings remain in place. Please visit https://t.co/NNPcufL1ea to search if your address is in an evacuation area. pic.twitter.com/qyV6NMUUqT

— CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 2, 2020

Напомним, массовые пожары охватили Калифорнию в октябре 2019 года. Тогда эвакуировали 100 тысяч жителей.



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