Коронавирус в Украине не отступает: количество заболевших превысило 1100 человек

Показатели заболеваемости коронавирусом в Украине не идут на спад. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 72 168 случаев коронавируса. За прошлые сутки COVID-19 поразил еще 1 112 человек. При этом, выздоровели за весь период эпидемии 39 543 украинцев, из них 235 за последние сутки. Статистика остается неутешительной. Уже около недели ежедневно в стране фиксируется более 1000 новых случаев коронавируса.

Больше всего заболевших за последние сутки выявлено в Ивано-Франковской (115), Львовской областях (112) и в Киеве (110).

По общему количеству инфицированных COVID-19, лидерами остаются Львовская область (9783), Киев (8452), Ровенская (6195) и Черновецкая (6061) области.

Далее рейтинг областей выглядит таким образом:

Закарпатская область — 5267

Ивано-Франковская область — 4795

Волынская область – 3888

Харьковская область – 3862

Киевская область — 3823

Одесская область – 3414

Тернопольская область — 3086

Винницкая область — 2790

Житомирская область — 1921

Днепропетровская область — 1421

Хмельницкая область — 1180

Черкасская область — 949

Донецкая область — 898

Черниговская область – 883

Запорожская область — 823

Кировоградская область — 710

Николаевская область — 621

Сумская область — 529

Полтавская область — 459

Херсонская область — 230

Луганская область — 128

С 1 августа Украину разделили на четыре эпидемиологические зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную», в каждой из которых действуют свои ограничения. В красной, оранжевой и желтой зоне на данный момент находятся 8 областей. В "красной" - Луцк, Тернополь и Кицманский район в Черновицкой области. Показатели заболеваемости будут мониторить каждые 5 дней. Чтобы ослабить ограничения –показатели должны быть в норме не менее 3 дней подряд.

Ранее сообщалось, что в Украине уже до конца текущего года могут умереть от COVID-19 значительно больше людей, чем предполагалось еще недавно.