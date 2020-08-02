Коронавирус в Украине не отступает: количество заболевших превысило 1100 человек
Показатели заболеваемости коронавирусом в Украине не идут на спад. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 72 168 случаев коронавируса. За прошлые сутки COVID-19 поразил еще 1 112 человек. При этом, выздоровели за весь период эпидемии 39 543 украинцев, из них 235 за последние сутки. Статистика остается неутешительной. Уже около недели ежедневно в стране фиксируется более 1000 новых случаев коронавируса.
Больше всего заболевших за последние сутки выявлено в Ивано-Франковской (115), Львовской областях (112) и в Киеве (110).
По общему количеству инфицированных COVID-19, лидерами остаются Львовская область (9783), Киев (8452), Ровенская (6195) и Черновецкая (6061) области.
Далее рейтинг областей выглядит таким образом:
- Закарпатская область — 5267
- Ивано-Франковская область — 4795
- Волынская область – 3888
- Харьковская область – 3862
- Киевская область — 3823
- Одесская область – 3414
- Тернопольская область — 3086
- Винницкая область — 2790
- Житомирская область — 1921
- Днепропетровская область — 1421
- Хмельницкая область — 1180
- Черкасская область — 949
- Донецкая область — 898
- Черниговская область – 883
- Запорожская область — 823
- Кировоградская область — 710
- Николаевская область — 621
- Сумская область — 529
- Полтавская область — 459
- Херсонская область — 230
- Луганская область — 128
С 1 августа Украину разделили на четыре эпидемиологические зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную», в каждой из которых действуют свои ограничения. В красной, оранжевой и желтой зоне на данный момент находятся 8 областей. В "красной" - Луцк, Тернополь и Кицманский район в Черновицкой области. Показатели заболеваемости будут мониторить каждые 5 дней. Чтобы ослабить ограничения –показатели должны быть в норме не менее 3 дней подряд.
Ранее сообщалось, что в Украине уже до конца текущего года могут умереть от COVID-19 значительно больше людей, чем предполагалось еще недавно.