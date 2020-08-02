На Харьковщине полиция расследует причину смерти 12-летнего мальчика

Мать принесла ребенка без признаков жизни в приемное отделение больницы.

В Харьковской области полиция расследует причину смерти 12-летнего мальчика. Об этом информирует сайт ведомства.

По словам матери, ребенок болел ангиной. Женщина лечила сына дома самостоятельно. В медицинские учреждения за помощь не обращалась.

1 августа в 23:05 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от врача о том, что в приемное отделение доставили 12-летнего мальчика без признаков жизни.

На место события выезжала следственно-оперативная группа.

Полицейским женщина рассказала, что мальчик потерял сознание. После чего мать принесла его в приемное отделение районной больницы. Медики констатировали смерть подростка.

Уголовное производство открыто по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на одном из пляжей Одессы погиб 12-летний мальчик. Нессовершеннолетний испугался, что охранник вызвал полицию, и сорвался с обрыва.