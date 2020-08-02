На Харьковщине полиция расследует причину смерти 12-летнего мальчика

Мать принесла ребенка без признаков жизни в приемное отделение больницы.

На Харьковщине полиция расследует причину смерти 12-летнего мальчика
Фото: krapka.club

В Харьковской области полиция расследует причину смерти 12-летнего мальчика. Об этом информирует сайт ведомства.

По словам матери, ребенок болел ангиной. Женщина лечила сына дома самостоятельно. В медицинские учреждения за помощь не обращалась.

1 августа в 23:05 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от врача о том, что в приемное отделение доставили 12-летнего мальчика без признаков жизни.

На место события выезжала следственно-оперативная группа.

Полицейским женщина рассказала, что мальчик потерял сознание. После чего мать принесла его в приемное отделение районной больницы. Медики констатировали смерть подростка.

Уголовное производство открыто по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на одном из пляжей Одессы погиб 12-летний мальчик. Нессовершеннолетний испугался, что охранник вызвал полицию, и сорвался с обрыва.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Степанов назвал главную причину роста количества больных COVID-19 на западе УкраиныСтепанов назвал главную причину роста количества больных COVID-19 на западе Украины
В Киеве поймали очередного “минера”В Киеве поймали очередного “минера”
Кличко: дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 деньКличко: дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 день
Полиция задержала мужчину, который побил и пытался изнасиловать женщину в поезде "Маріуполь-Київ"Полиция задержала мужчину, который побил и пытался изнасиловать женщину в поезде "Маріуполь-Київ"
Полиция Донетчины: имя напавшего на синагогу в Мариуполе - Цезарь Юлий-ГаларьирогайлальирозрПолиция Донетчины: имя напавшего на синагогу в Мариуполе - Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция задержала мужчину, который побил и пытался изнасиловать женщину в поезде "Маріуполь-Київ"Полиция задержала мужчину, который побил и пытался изнасиловать женщину в поезде "Маріуполь-Київ"
Полиция застрелила Романа Скрипника, который 9 дней скрывался после удержания в заложниках полковника на ПолтавщинеПолиция застрелила Романа Скрипника, который 9 дней скрывался после удержания в заложниках полковника на Полтавщине
Полиция Киевщины открыла уголовное производство по факту угроз журналисткеПолиция Киевщины открыла уголовное производство по факту угроз журналистке
Полиция Донетчины: имя напавшего на синагогу в Мариуполе - Цезарь Юлий-ГаларьирогайлальирозрПолиция Донетчины: имя напавшего на синагогу в Мариуполе - Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр
Степанов назвал главную причину роста количества больных COVID-19 на западе УкраиныСтепанов назвал главную причину роста количества больных COVID-19 на западе Украины
В Крыму назвали причину смерти трехлетнего Мусы СулеймановаВ Крыму назвали причину смерти трехлетнего Мусы Сулейманова
На Харьковщине этническая преступная группа похитила мужчину и требовала 20 тыс. за его освобождениеНа Харьковщине этническая преступная группа похитила мужчину и требовала 20 тыс. за его освобождение
За июль в Зоне отчуждения полиция изъяла у граждан собранные 300 кг радиационных ягод и 20 кг грибов (фото)За июль в Зоне отчуждения полиция изъяла у граждан собранные 300 кг радиационных ягод и 20 кг грибов (фото)
После обнаружения сотен отдыхающих на барже полиция Киевщины открыла сразу 6 уголовных производств (фото)После обнаружения сотен отдыхающих на барже полиция Киевщины открыла сразу 6 уголовных производств (фото)
Полиция задержала группу лиц, устроившую стрельбу на стройплощадке в Вышгородском районе (фото, видео)Полиция задержала группу лиц, устроившую стрельбу на стройплощадке в Вышгородском районе (фото, видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости