В Голосеевском районе Киева установили карантинные ограничения из-за бешенства животных

В Голосеевском районе, а именно на территории поселка Вита-Литовская (Чапаевка), установили карантинные ограничения против бешенства животных в связи с обнаружением случая бешенства у лисы. Среди прочего, тут запрещается проведение ярмарочных мероприятий, а также выставок и других зрелищных мероприятий с участием собак.

Об этом KV стало известно из протокола № 5 заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Киевской горгосадминистрации (КГГА) от 23 июля 2020 года.

Комиссия рассмотрела вопрос обнаружения бешенства у лисы и введения в связи с этим карантина на территории Голосеевского района Киева , а также выполнения антирабических мероприятий на территории города.

“Ввести карантин по бешенству на территории Голосеевского района Киева , а именно на территории поселка Вита-Литовская (Чапаевка), ограниченной улицами Лесничая, Подборная, пересечением улиц Дубравная, Замывная и Столичным шоссе”, – говорится в протоколе.

Документ также определяет опасной зоной лесопарковые массивы Голосеевского района, прилегающие к зоне карантина.

Председателю Голосеевской райгосадминистрации Сергею Садовому поручается обеспечить постоянный контроль за проведением мероприятий по ликвидации бешенства в районе.

Кроме того, тут запрещается проведение ярмарочных мероприятий, а также выставок и других зрелищных мероприятий с участием собак.

Также коммунальщики должны провести отлов бездомных животных в зоне карантина и в прилегающей зоне и проводить разъяснительную работу среди населения.

Владельцы животных должны обязательно сделать прививку против бешенства собакам, а в случае необходимости и котам.

Согласно документу, карантин будет считаться отмененным через два месяца после последнего выявления заболевания бешенством в зоне карантина.

Как сообщала KV , жители Борисполя Киевской области могут бесплатно вакцинировать своих домашних животных против бешенства в государственной ветеринарной клинике. Им нужно будет оплатить только стоимость шприца или принести его с собой.