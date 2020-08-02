Летальность от коронавируса в Украине составляет 2,4%, самый высокий показатель - на Кировоградщине

Далее идут Черкасская область и Закарпатье.

Летальность от коронавируса в Украине составляет 2,4%, самый высокий показатель - на Кировоградщине
Фото: facebook/Юрій Рильчук

Показатель летальности от коронавируса в Украине составляет 2,4%. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Самый высокий показатель - в Кировоградской области.

"Летальность в стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях", - говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущими данными летальность от коронавируса в Украине уменьшилась. Так, 3 июня она составляла 3%, 30 июня этот показатель равнялся 2,5%.

По словам министра охраны здоровья Максима Степанова, летальность от ковид в Украине является одной из самых низких в Европе.

Уровень летальности - это количество погибших от коронавируса, поделенное на общее количество позитивно подтвержденных случаев ковид.

Этот показатель не следует путать с уровнем смертности. Это общее количество смертей, произошедших в течение определенного периода, поделенное на численность населения в тот момент.

Напомним, в Украине шестой день подряд регистрируют более тысячи новых больных. 29 июля коронавирус подтвердили у 1197 человек, что стало наибольшим суточным показателем заболеваемости с начала пандемии.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко 1 августа сообщил, что эпидемия коронавируса в Украине развивается по "желтому" сценарию, который предусматривает до 4 тысяч смертей и 400 тысяч случаев инфицирования.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Степанов назвал главную причину роста количества больных COVID-19 на западе УкраиныСтепанов назвал главную причину роста количества больных COVID-19 на западе Украины
В Киеве поймали очередного “минера”В Киеве поймали очередного “минера”
Кличко: дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 деньКличко: дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 день
Полиция Донетчины: имя напавшего на синагогу в Мариуполе - Цезарь Юлий-ГаларьирогайлальирозрПолиция Донетчины: имя напавшего на синагогу в Мариуполе - Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр
В Николаевской области опекуны десять лет держали пенсионера на цепиВ Николаевской области опекуны десять лет держали пенсионера на цепи
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине с начала года на водоемах погибло 800 человек, из них почти 80 - детиВ Украине с начала года на водоемах погибло 800 человек, из них почти 80 - дети
На Львовщине от коронавируса умер руководитель районного центра первичной помощиНа Львовщине от коронавируса умер руководитель районного центра первичной помощи
За сутки в Украине выявили почти 1200 новых больных коронавирусомЗа сутки в Украине выявили почти 1200 новых больных коронавирусом
Netflix снимает первый фильм в Украине, среди актеров - Ван ДаммNetflix снимает первый фильм в Украине, среди актеров - Ван Дамм
За сутки в Украине зафиксировали 1090 новых случаев COVID-19За сутки в Украине зафиксировали 1090 новых случаев COVID-19
В Украине зафиксировано новый антирекорд по количеству зараженных COVID-19В Украине зафиксировано новый антирекорд по количеству зараженных COVID-19
В Киеве зафиксирован самый высокий суточный прирост заболеваемости COVID-19 по странеВ Киеве зафиксирован самый высокий суточный прирост заболеваемости COVID-19 по стране
В Украине зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусомВ Украине зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом
За сутки в Украине обнаружили 1022 новых случая COVID-19За сутки в Украине обнаружили 1022 новых случая COVID-19
За сутки в мире от коронавируса умерли более 5,5 тыс. человекЗа сутки в мире от коронавируса умерли более 5,5 тыс. человек
Последние новости
Подгружаем последние новости