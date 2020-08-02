Летальность от коронавируса в Украине составляет 2,4%, самый высокий показатель - на Кировоградщине

Показатель летальности от коронавируса в Украине составляет 2,4%. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Самый высокий показатель - в Кировоградской области.

"Летальность в стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях", - говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущими данными летальность от коронавируса в Украине уменьшилась. Так, 3 июня она составляла 3%, 30 июня этот показатель равнялся 2,5%.

По словам министра охраны здоровья Максима Степанова, летальность от ковид в Украине является одной из самых низких в Европе.

Уровень летальности - это количество погибших от коронавируса, поделенное на общее количество позитивно подтвержденных случаев ковид.

Этот показатель не следует путать с уровнем смертности. Это общее количество смертей, произошедших в течение определенного периода, поделенное на численность населения в тот момент.

Напомним, в Украине шестой день подряд регистрируют более тысячи новых больных. 29 июля коронавирус подтвердили у 1197 человек, что стало наибольшим суточным показателем заболеваемости с начала пандемии.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко 1 августа сообщил, что эпидемия коронавируса в Украине развивается по "желтому" сценарию, который предусматривает до 4 тысяч смертей и 400 тысяч случаев инфицирования.