В Украине с начала года на водоемах погибло 800 человек, из них почти 80 - дети

В Украине с начала 2020 года на водоемах погибло почти 800 человек. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По оперативным данным, по состоянию на 2 августа на водных обьектах Украины с начала года погибло около 800 человек, из них почти 80 - дети", - говорится в сообщении.

Работникам ГСЧС удалось спасти 250 людей, в том числе более 30 детей.

Только В Киевской области с начала лета утонули пятеро детей. 31 июля в Белой Церкви 9-летняя девочка гуляла с собакой, ее тело нашли в болотном водоеме. В тот же день в Киево-Святошинском районе 13-летний мальчик хотел похвастаться товарищу, как он умеет нырять с кладки в воду, и утонул.

В полиции отметили, что большинство трагических случаев на водоемах происходят, когда дети остаются без надзора взрослых.