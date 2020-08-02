На Львовщине от коронавируса умер руководитель районного центра первичной помощи

Василию Савенко в августе должно было исполнится 60 лет.

На Львовщине от коронавируса умер руководитель районного центра первичной помощи
Фото: Василь Савенкоfacebook

Во Львовской области от коронавируса умер глава Старосамборского центра первичной медико-санитарной помощи Василий Савенко. Об этом 1 августа сообщили в районном совете.

"Мы потеряли замечательного врача, специалиста своего дела, прекрасного амбициозного активного руководителя, надежного коллегу и друга, доброго наставника, человека с активной жизненной позицией", - говорится в сообщении.

О том, что причиной смерти стал именно коронавирус, написала заместитель министра охраны здоровья Ирина Микичак.

"Ушел из жизни Василий Савенко... Опять этот ужасный вирус забрал хорошего человека... Мне Василий запомнится очень активным и работящим человеком. Он горел работой и имел множество интересных идей. Он был руководителем Старосамборского ЦПМСП и очень искренно стремился сделать лучшей медицину для сложного горного района. Достойный человек и настоящий врач", - написала Микичак.

В августе Василию Савенко должно было исполнится 60 років. Оон проработал медиком в Старосамборском районе почти 30 лет. У него осталась жена и сыновья.

Напомним, в мае от COVID-19 умерла врач-анестезиолог Львовской областной больницы Ирина Федоришин. Ей было 64 года.



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