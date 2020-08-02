В Киеве мужчина разбил пункт вьезда на Труханов остров

Вандала задержала полиция.

В Киеве мужчина разбил оборудование автоматической системы в пункте вьезда на Труханов остров. Об этом сообщил мэр столицы Владимир Кличко на своей странице в Фейсбук.

Событие зафиксировала камера наблюдения. Инцидент произошел в ночь на 2 августа.

"На пункте вьезда на Труханов остров человек варварски разбил оборудование автоматической системы. В частности, стрелу и гидравлическую станцию шлагбаума, светофор, две камеры, контролер боларда и другие технические средства", - написал Кличко.

По предварительным подсчетам, мужчина повредил имущества почти на 300 тысяч гривен.

Коммунальщики работают над восстановлением системы.

Личность разрушителя установили, его задержала полиция. Кличко пообещал лично проконтролировать, чтобы дело дошло до суда.

Ранее двое парней повредили "Замок Ричарда" на Андреевском спуске в Киеве. Вандалов задержала полиция. Ребята пояснили, что хотели "заработать" денег, обдирая медные листы с крыши здания.



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