В Днепре подростки шутя "заминировали" магазин

В Днепре эвакуировали более 40 человек из магазина из-за сообщения о его "заминировании". Об этом сообщает УНН.

Несовершеннолетние ребята сообщили в полицию Днепра о "заминировании" двухэтажного здания магазина. Сообщение оказалось шуткой, и родителям подростков угрожает административная ответственность.

По информации пресс-службы полиции Днепра, 31 июля правоохранители получили сообщение о заминировании магазина на бульваре Славы в Соборном районе Днепра. На место выехали полицейские и взрыво-техническая служба.

Из помещения эвакуировали около 40 человек. Во время обследования 2-этажного здания взрывчатых и опасных предсметов не обнаружили.

Работники полиции установили лиц, которые звонили в полицию. Ими оказались двое подростков в возрасте 14 и 15 лет. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности по ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об адимнистративных нарушениях.

Напомним, что в ноябре 2019 года полиции города Днепра сообщили, что на электронный адрес УСБУ в Днепропетровской области пришло письмо о вероятном возникновении взрывов в помещениях 12 школ. Позднее в полиции обновили информацию и сообщили о "минировании" еще двух школ. После проверки обьектов взрывчатых и опасных предметов не обнаружили.