Полиция задержала мужчину, который побил и пытался изнасиловать женщину в поезде "Маріуполь-Київ"

Правоохранители задержали злоумышленника, который в субботу совершил нападение на пассажирку поезда №84 сообщением " Киев - Мариуполь", сообщает пресс-служба АО "Укрзалізниця".

"По информации пассажирки, один из пассажиров - мужчина без верхней одежды, ворвался в купе, где она находилась с несовершеннолетним сыном, и начал наносить ей телесные повреждения и пытался изнасиловать", - сказано в сообщении.

В своем посте в Фейсбук пострадавшая женщина - Анастасия Луговая - описала жуткую и страшную ситуацию.

"В купе я была с сыном. Проснулась от ударов по голове. Неизвестный пробрался в наше купе, одет был только в трусы, заблокировал дверь и начал бить. Прижал к постели. Держал за горло и бил много раз..." - написала женщина.

По словам потерпевшей, ей пришлось пережить в тот вечер еще и человеческое равнодушие. Вырвавшись из рук нападавшего, в поисках спасения женщина побежала по вагону, стуча во все двери купе, однако никто не откликнулся. До станции " Киев " она с сыном пряталась в купе проводницы.

Об инциденте сообщили машинисту и начальнику поезда. После чего злоумышленника задержали правоохранители, а поездная бригада предоставила все необходимые свидетельства.

По информации заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, полиция и прокуратура просят судью избрать меру пресечения в виде ареста без залога.

"Эта личность просто опасна для других. Ранее трижды судимый Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, из Запорожья. В 1996 году - за кражу авто, в 1999-м - за хулиганство, в 2008-м - за кражу.

Виталий Рудзько имел шанс прожить нормальную жизнь после трех судимостей и не нарушать закон. Однако он выбрал другой путь, и впереди у него снова много лет за решеткой", - написал Геращенко в Фейсбуке.