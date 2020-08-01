Умер комбат 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт («Червень»)

Последние месяцы он боролся с раком желудка.

Умер командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт ("Червень").

Последние месяцы Гергерт проходил лечение от онкологического заболевания. Он ушел в возрасте 42 лет. Трагическое известие сообщили на странице батальона в Facebook.

"Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон дополнил еще один Герой Украины, который преданно защищал независимость Родины. Просим всех молитвой вспомнить Комбата, который долгое время боролся еще с личным врагом - тяжелой болезнью", - говорится в сообщении.

Андрей Гергерт
Фото: facebook.com/aratta.uda
Андрей Гергерт

Детали обо всех похоронных мероприятиях сообщат дополнительно.41-летний Андрей Гергерт родом из Львовской области, по образованию - ветеринарный врач. С 2001 года занимался бизнесом в Крыму, в столицу переехал во время Майдана, где познакомился с Дмитрием Ярошем и присоединился к "Правому сектору". В боевых действиях на Донбассе участвовал с 2014 года, был заместителем командира 2-го запасного батальона, позже стал командиром 8-й отдельной роты ДУК, которая со временем увеличилась до батальона.

У Андрея Гергерта четверо детей. За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, в 2016 году он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В феврале 2020 года сообщалось, что другу "Червню" необходима помощь для прохождения лечения в Австрии. В Украине он прошел лапороскопию, также ему вшивали специальный порт в вену у ключицы. Врачи сообщали, что удаление опухоли было бы безрезультатным, поэтому необходима химиотерапия.

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