За сутки в Украине выявили почти 1200 новых больных коронавирусом
За прошедшие сутки, 31 июля, в Украине было зафиксировано 1172 новых случая коронавируса. На 9:00 сегодня, 1 августа, в Украине 71 056 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 709 летальных. Методом ПЦР проведено 1 046 080 тестирований. За сутки выписаны 556 пациентов, всего выздоровели 39 308 пациентов.
Об этом
Всего коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 2766 случаев;
Волынская область – 3828 случаев;
Днепропетровская область – 1413 случаев;
Донецкая область – 889 случаев;
Житомирская область – 1896 случаев;
Закарпатская область – 5210 случаев;
Запорожская область – 800 случаев;
Ивано-Франковская область – 4680 случаев;
Кировоградская область – 704 случая;
Киев – 8342 случая;
Киевская область – 3787 случаев;
Львовская область – 9671 случай;
Луганская область – 127 случаев;
Николаевская область – 602 случая;
Одесская область – 3215 случаев;
Полтавская область – 446 случаев;
Ровенская область – 6111 случаев;
Сумская область – 509 случаев;
Тернопольская область – 3035 случаев;
Харьковская область – 3786 случаев;
Херсонская область – 227 случаев;
Хмельницкая область – 1163 случая;
Черновицкая область – 5964 случая;
Черкасская область – 942 случая;
Черниговская область – 843 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как
На стационарном лечении находится 4 8 тыс. человек, из них 124 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 18 098 человек, в подключении к аппарату ИВЛ – 528 пациентов.
Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.
Заболевание было подтверждено у 4 998 детей и 8 693 медиков, из них 6 405 медработников выздоровели.
За сутки было исследовано 16 860 образцов методом ПЦР.
Напомним, Киевсовет внес изменения в городскую целевую программу “Здоровье киевлян”. Благодаря этому столица сможет обеспечить лаборатории коммунальных медучреждений расходными материалами для тестирования, а их работников – муниципальными надбавками. Речь идет о выплате безвозвратной денежной помощи лаборантам, биологам, биохимикам, которые сталкиваются в работе, в частности, с COVID-19. Теперь они, как и врачи, будут получать ежемесячно из бюджета города фиксированную сумму доплаты – 4 тыс. гривен.
Фото: depositphotos