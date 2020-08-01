За сутки в Украине выявили почти 1200 новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки, 31 июля, в Украине было зафиксировано 1172 новых случая коронавируса. На 9:00 сегодня, 1 августа, в Украине 71 056 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 709 летальных. Методом ПЦР проведено 1 046 080 тестирований. За сутки выписаны 556 пациентов, всего выздоровели 39 308 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Министерства здравоохранения в соцсети Фейсбук.

Всего коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 2766 случаев;

Волынская область – 3828 случаев;

Днепропетровская область – 1413 случаев;

Донецкая область – 889 случаев;

Житомирская область – 1896 случаев;

Закарпатская область – 5210 случаев;

Запорожская область – 800 случаев;

Ивано-Франковская область – 4680 случаев;

Кировоградская область – 704 случая;

Киев – 8342 случая;

Киевская область – 3787 случаев;

Львовская область – 9671 случай;

Луганская область – 127 случаев;

Николаевская область – 602 случая;

Одесская область – 3215 случаев;

Полтавская область – 446 случаев;

Ровенская область – 6111 случаев;

Сумская область – 509 случаев;

Тернопольская область – 3035 случаев;

Харьковская область – 3786 случаев;

Херсонская область – 227 случаев;

Хмельницкая область – 1163 случая;

Черновицкая область – 5964 случая;

Черкасская область – 942 случая;

Черниговская область – 843 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщили на странице Центра общественного здоровья в соцсети Фейсбук, наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (281,5) Закарпатской (235,8) и Ивано-Франковской (210,9) областях.

На стационарном лечении находится 4 8 тыс. человек, из них 124 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 18 098 человек, в подключении к аппарату ИВЛ – 528 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

Заболевание было подтверждено у 4 998 детей и 8 693 медиков, из них 6 405 медработников выздоровели.

За сутки было исследовано 16 860 образцов методом ПЦР.

Напомним, Киевсовет внес изменения в городскую целевую программу “Здоровье киевлян”. Благодаря этому столица сможет обеспечить лаборатории коммунальных медучреждений расходными материалами для тестирования, а их работников – муниципальными надбавками. Речь идет о выплате безвозвратной денежной помощи лаборантам, биологам, биохимикам, которые сталкиваются в работе, в частности, с COVID-19. Теперь они, как и врачи, будут получать ежемесячно из бюджета города фиксированную сумму доплаты – 4 тыс. гривен.

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