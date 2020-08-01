В Киевской области с начала лета утонули пятеро детей

Вчера на водоемах области погибли 9-летняя девочка и 13-летний мальчик.

В Киевской области с начала лета утонули пятеро детей
Фото: Нацполіція

В водоемах Киевщины с начала лета утонуло пятеро детей, двое из них - вчера. Об этом сообщили в областной полиции.

Один из случаев произошел в Белой Церкви. 9-летняя девочка гуляла с собачкой, ее тело нашли в болотном водоеме.

В Киево-Святошинском районе 13-летний мальчик хотел похвастаться перед другом, как он умеет нырять с кладки в воду, и утонул.

Полиция отмечает, что большинство трагических случаев происходят тогда, когда дети остаются без присмотра взрослых.

Напомним, в Киевской области в карьере утонул священник с четырехлетней дочерью.

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