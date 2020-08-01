Мэр Тернополя возмутился из-за внесения города в красную зону

"Несправедливо останавливать транспорт в Тернополе, когда в Киеве люди продолжат жить обычной жизнью".

Мэр Тернополя возмутился из-за внесения города в красную зону
Сергій Надал
Фото: Макс Левин

Мэр Тернополя Сергей Надал не согласен с внесением города в красную зону распространения коронавируса. Об этом он написал на своей странице в facebook.

"Создается впечатление, что кому-то выгодно запугивать тернопольцев. Сразу после торжественного шествия выпускников правительство отнесло наш Тернополь к красной зоне из-за заболевания коронавирусом. Не

Киев, где в последние дни фиксируют антирекорды больных коронавирусом, не Львов, где статистика гораздо хуже, а один из самых малых областных центров - Тернополь", - написал Надал.

Мэр отметил, что не видит логики в этом решении. И не считает справедливым останавливать транспорт в Тернополе, когда "в Киеве люди дальше продолжат жить обычной жизнью".

"Я не согласен с этим. Ситуация в Украине - сложная. Наше государство в красном списке в целом. Оказывается, что есть еще краснее пятна, которые определяются административно. Кому это выгодно? Не потому ли, что тернопольцы собирают подписи в защиту украинского языка, а в Луцке сорвалась «антитеррористическая операция»? Не потому ли, что отстаивали национальную позицию под стенами Верховной Рады в Киеве? Что выступили против дистанционного обучения? Это так поступают с «непокорными» областными центрами?", - возмутился Надал.

Тернопольский мэр считает, что решение о внесении Тернополя в красную зону необходимо пересмотреть.

"Наш город не является эпицентром распространения коронавируса. Пусть правительство в первую очередь обращает внимание на города-миллионники! У нас в Тернополе живут мудрые горожане, которые знают, как вести себя в различных сложных ситуациях, даже таких, как пандемия", - написал мэр.

Ранее из-за внесения в красную зону возмутился советник мэра Луцка. Он заявил, что город не будет останавливать общественный транспорт, не будет закрывать детсады и не будет выполнять другие требования об усилении карантина.

Напомним, с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Все регионы поделили на четыре зоны по уровню эпидемиологической опасности. К красной зоне кроме Луцка и Тернополя отнесли также Кицманский район Черновицкой области.

По состоянию на утро 1 августа Тернопольская область находится на 11 месте по количеству инфицированных. Там зарегистрировано 3035 случаев ковида, из них 800 - в Тернополе.

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