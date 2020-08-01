Прыгнувший с метро в Днепр в Киеве парень приговорен судом к общественным работам

Прыгнувший с метро в Днепр в Киеве парень приговорен судом к общественным работам

Днепровский райсуд Киева вчера, 31 июля, рассмотрел дело об админнарушении в отношении парня, который 27 июля прыгнул с крыши вагона метро в Днепр. Согласно решению суда гражданин привлечен к ответственности в виде 40 часов общественных работ. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Днепровского райсуда Киева.

31 июля 2020 судьей Днепровского районного суда города Киева, Верой Левко рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданина К. по ст. 173 КУоАП, который 27 июля 2020 ехал на крыше электропоезда метро между станциями “Гидропарк” – “Левобережная” и прыгнул в реку Днепр, чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан.

“По результатам рассмотрения постановлением Днепровского районного суда города Киева гражданина К. признан виновным и привлечен к ответственности по ст. 173 КУоАП, назначено административное наказание в виде 40 часов общественных работ”, – сказано в сообщении.

Напомним, 27 июля 2020 года молодой человек ехал на крыше вагона метро между станциями “Гидропарк” – “Левобережная” и прыгнул в Днепр, “чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан”.

Напомним, полицейские задержали мужчину, который “заминировал” станцию метро “Вокзальная” в Киеве. Им оказался 29-летний житель столицы.

Фото: Голос


Александр Кравченко, КиевВласть

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