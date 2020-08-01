ГБР проверяет правомерность действий полиции при задержании "полтавского террориста"

По предварительному заключению - полицейские действовали в пределах своих полномочий.

ГБР проверяет правомерность действий полиции при задержании "полтавского террориста"
Фото: РБК

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование обстоятельств смерти "полтавского террориста" Романа Скрипника. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, повлекших смерть 32-летнего гражданина при задержании сотрудниками ГУ Нацполиции в Полтавской области", - говорится в сообщении.

По результатам первоочередных следственных действий, полицейские действовали в пределах своих полномочий.

Окончательные выводы о правомерности действий правоохранителей сделают по завершении досудебного расследования.

Напомним, Романа Скрипника, который 23 июля похитил авто и захватил в заложники полковника полиции, застрелили ночью 1 августа у заброшенного дома в селе Опошня на Полтавщине.

Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, снайпер КОРДа получил команду на ликвидацию Скрипника, поскольку он взял в заложники сотрудника полиции и угрожал взорвать гранату. Снайпер попал Скрипнику в голову, полицейский успел отскочить в сторону, после чего граната взорвалась.

Видео ликвидации полтавского террориста руководство МВД опубликовало на своих страницах в соцсетях.

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