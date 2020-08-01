Аваков опубликовал видео ликвидации "полтавского террориста"

Злоумышленника застрелил снайпер, после чего взорвалась его граната.

"Полтавского террориста" Романа Скрипника застрелил снайпер, после чего взорвалась его граната. Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Ночные события в Опошне. К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских - злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате", - написал министр.

Аваков поблагодарил полицию за слаженную работу.

Глава МВД также опубликовал видео ликвидации "полтавского террориста". На нем видно, как Скрипник падает вследствие выстрела, работник правоохранительных органов быстро отбегает от него, через несколько секунд происходит взрыв.

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.

Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

Напомним, утром 23 июля в Полтаве Роман Скрипник с гранатой угнал авто, а потом захватил в заложники работника уголовного розыска. Впоследствии Скрипник согласился обменять полицейского на полковника полиции Виталия Шияна, с которым отправился за пределы города в предоставленном в соответствии с его требованиями "Богдане".

Около 16 часов того же дня появилась информация, что Скрипник отпустил полковника Шияна, бросил авто посреди дороги и скрылся в лесополосе.

Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что преступник взял заложника, чтобы избежать наказания за кражу авто.

Скрипник скрывался девять дней. Ночью 1 августа полиция обнаружила его и застрелила в заброшенном доме в селе Опошня на Полтавщине.