Луцк, который внесли в "красную зону", не собирается останавливать общественный транспорт

Городская власть Луцка не собирается останавливать общественный транспорт, закрывать детсады и выполнять другие требования, предусмотренные для регионов "красной зоны". Об этом написал советник мэра Игорь Полищук на своей странице в facebook в пятницу вечером.

"Государственной комиссией ТЭБ и ЧС (орган с не совсем понятным правовым статусом) без каких-либо особых причин отнесен наш город Луцк с 3 августа к "красному" уровню эпидемиологической опасности. Истинные мотивы такого решения не понятны, ведь в последнее время по статистике по уровню заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось", - отметил Полищук.

Советник мэра напомнил, что "красный" уровень предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие детсадов, заведений общественного питания, гостиниц. По его мнению, это приведет к потере работы и средств к существованию у тысяч жителей города и еще большим убыткам для городского бюджета.

Решения центральной власти в борьбе с коронавирусом он назвал "нелепыми, несвоевременными и непрофессиональными".

"Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением. Если центральная власть хочет работать по закону - пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и вводит другие ограничения", - написал Полищук.

Напомним, с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Все регионы поделили на четыре зоны по уровню эпидемиологической опасности. К красной зоне кроме Луцка отнесли также Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

По состоянию на утро 1 августа по количеству инфицированных Волынская область находится на седьмом месте среди регионов Украины. Зарегистрировано 3828 случаев, из них немного более 900 - в Луцке.