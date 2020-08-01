Полиция застрелила Романа Скрипника, который 9 дней скрывался после удержания в заложниках полковника на Полтавщине

Его нашли в заброшенном доме на окраине села Опошня.

Полиция ликвидировала Романа Скрипника, который с 23 июля скрывался от правоохранительных органов после того, как удерживал в заложниках полковника Нацполиции Виталия Шияна.

Скрипника ночью 1 августа обнаружили на окраине села Опошня Зеньковского района Полтавской области в заброшенном доме. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Он добавил, что Скрипник был наркозависимым.

"Злоумышленник не захотел сдаваться и снова обратился к угрозам полицейским взрывом ручной гранаты. Во время принятия мер по плану полицейской операции «Гром» Роман Скрипник, как особо опасный, закоренелый уголовный правонарушитель, который постоянно своим вооруженным сопротивлением ставил под угрозу жизнь и здоровье полицейских, был ликвидирован точным выстрелом одного из бойцов Департамента "Корпус оперативно-внезапного действия" Национальной полиции Украины", - написал Артем Шевченко.

Напомним, что утром 23 июля в Полтаве мужчина с гранатой угнал авто, а потом захватил в заложники полицейского. Сначала он захватил в заложники работника уголовного розыска, но потом согласился обменять его на полковника полиции Виталия Шияна, с которым отправился в предоставленном в соответствии с его требованиями транспортном средстве "Богдан" в направлении выезда из города.

Около 16 часов того же дня появилась информация, что Скрипник отпустил полковника Шияна, бросил авто посреди дороги и скрылся в лесополосе.

Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что преступником является ранее неоднократно судимый Роман Скрипник. Он взял заложника, чтобы требовать остаться безнаказанным за кражу авто.

25 июля советник министра внутренних дел Михаил Апостол заявил, что задержание "полтавского террориста" Романа Скрипника - вопрос нескольких дней, потому что "ну сколько в лесу может быть человек? Еще день, еще два".

Правоохранители также составили психолого-криминалистический портрет Скрипника. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также известно, что он имеет проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств.