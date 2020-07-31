Луцкий террорист объявил голодовку

По словам адвоката, его подзащитный протестует против условий содержания.

Луцкий террорист объявил голодовку
Фото: volynpost.com

Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус с пассажирами в центре Луцка и сейчас находится в следственном изоляторе, объявил голодовку, сообщает ІА ВолиньPost.

Как утверждает адвокат террориста Сергей Тиможинский, Кривош объявил голодовку 30 июля, протестуя против условий содержания его в СИЗО, в частности из-за немотивированного, по его убеждению, применения наручников.

Адвокат уверяет, что первые три дня пребывания в СИЗО спецсредства не применяли. Теперь наручники надевают каждый раз, когда выпускают из камеры. Мол, теперь в следственном изоляторе Кривоша содержат уже как осужденного, а не как заключенного, отмечает Тиможинский.

Также защитник Кривоша утверждает, что его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей.

В пресс-службе прокуратуры области сообщили, что прокуроры систематически посещают СИЗО - никаких жалоб от заключенного на режим или условия содержания не поступало.

22 июля правоохранители сообщили Кривошу о подозрении в совершении террористического акта, захвате и удержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст. 258 , ч.2 ст.147, ст.348, ч.1 ст.263 УК Украины).

23 июля Арбитражный суд Луцка избрал Кривошу меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 сентября.

Напомним, в Луцке 21 июля

мужчина с взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами. Он требовал от представителей власти заявить в видеообращении, что "они являются террористами в законе".

Сотрудники центра специальных операций "А" СБУ совместно с Национальной полицией освободили 13 заложников и задержали вооруженного террориста, захватившего в центре города рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка".

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