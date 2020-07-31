СБУ в Киеве задержала организатора межрегиональной группировки торговцев оружием

Служба безопасности Украины в рамках усиления мер безопасности в столице и других регионах страны задержала в Киеве организатора группировки, занимавшейся нелегальным сбытом военных средств поражения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

По предварительной версии следствия, злоумышленник наладил незаконное изготовление средств поражения для продажи. Подпольный цех был оборудован на территории одного из регионов нашей страны. Готовую продукцию сообщники переправляли в столицу почтовыми сервисами. Полученное оружие организатор группы реализовывал через личные связи, в частности в криминальных кругах Киева и других регионов Украины.

Оперативники задокументировали несколько фактов нелегального сбыта злоумышленником средств поражения. Во время обысков по месту жительства фигурантов и "производства" обнаружили 3 пистолета-пулемета системы "SA-26" и 9 магазинов к ним, карабин марки "Форт-201", почти 500 патронов различного калибра, 9 магазинов к автомату Калашникова, а также большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружию и боеприпасов.

Полученные средства поражения направили на экспертизу.

Решается вопрос о сообщении организатору группировки о подозрении по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Напомним, ранее в этом месяце на Львовщине полицейские задержали священнослужителя за торговлю оужием. 48-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, покупал стартовые и шумовые пистолеты, переделывал их в боевые и подыскивал клиентов для продажи.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.