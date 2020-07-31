В Николаевской области опекуны десять лет держали пенсионера на цепи

В полиции Николаевской области сообщили о вопиющем случае, произошедшем в Еланецком районе. Как стало известно из опубликованной информации, там опекуны посадили на цепь и удерживали опекаемого – 75-летнего мужчину.

Об этом факте заявила в правоохранительные органы председатель одного из сельсоветов. Она увидела в соцсети видеоролик с пожилым мужчиной, у которого были закованы цепью ноги. В пленнике она узнала местного одинокого пенсионера, за которым уже много лет присматривает супружеская пара. Глава сельсовета написала об этом факте заявление в полицию.

Полицейские отправились по указанному адресу, и там факт подтвердился. Как выяснилось, супружеская пара взялась присматривать за пожилым мужчиной, когда ему было еще 65 лет. С тех пор прошло 10 лет, и теперь их "подопечному" уже 75. Однако сама "опека" выглядела более чем странно. Пенсионеру заковали цепью ноги и, таким образом, удерживали старика на привязи.

С какой целью опекуны так издевались над пожилым человеком, неизвестно. Мужчину, конечно, освободили. Сейчас полиция выясняет обстоятельства события, а также пытается выяснить, как долго опекаемый находился в таком положении.

По этому вопиющему факту открыли уголовное производство по статье 146 ч.2 УК Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Максимальное наказание, предусмотренное законом по этой статье – лишение свободы на 5 лет. Хотя могут и не лишать свободы, а просто ограничить в ней на такой же срок.

Напомним, печально ивестная Елена Зайцева каким-то "чудом" попала в колонию, где отбывают наказание люди, осужденные за более легкие преступления, которые приговорены к ограничению, а не лишению свободы. Как ей это удалось, остается лишь гадать.