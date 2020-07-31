В Киеве задержали подозреваемых в серии разбойных нападений (фото, видео)

В Киеве правоохранители задержали подозреваемых в серии разбойных нападений. В состав преступной группировки входило трое мужчин, один из которых находился в розыске. В течение 2019-2020 годов они совершали вооруженные разбойные нападения на столичные почтовые отделения и пункты обмена валюты. Задержанным грозит до 12 лет заключения.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

В Дарницкое управление полиции обратилась кассир пункта обмена валют и сообщила, что в финансовое учреждение на проспекте Николая Бажана зашел неизвестный и под угрозой применения гранаты пытался завладеть денежными средствами. После срабатывания сигнализации он скрылся с места происшествия и оставил гранату “Ф-1” в ящике для передачи денег, выдернув из нее чеку.

Сведения о событии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и начали розыск лица, причастного к преступлению.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина по подозрению в совершении разбойного нападения. Им оказался 30-летний ранее судимый за кражи и подделку документов уроженец Донецкой области, который снимал в столице квартиру.

Во время проведения первоочередных следственных действий он признался в совершении разбоя и сообщил, что по месту его проживания может находиться огнестрельное оружие и лица, причастные к другим вооруженным разбойным нападениям на территории Киева .

В дальнейшем оперативники Дарницкого управления полиции при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения провели неотложные процессуальные действия на съемной квартире.

На месте был задержан 28-летний уроженец Донецкой области, который обоснованно подозревается в совершении двух разбойных нападений на почтовые отделения в Деснянском и Днепровском районах столицы и 26-летний мужчина без определенного места жительства в Киеве , который скрывался от органов предварительного расследования за совершение квартирной кражи в Шевченковском районе.

Также был изъят пистолет типа “Шмайсер” с тремя магазинами и боевые патроны к нему. Кроме того, к вещественным доказательствам приобщили одежду, в которой сообщники совершали преступления.

Задержанному за вооруженное разбойное нападение на пункт обмена валют следователи Дарницкого управления полиции объявили о подозрении в совершении двух уголовных преступлений. На время досудебного расследования он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Другие фигуранты переданы в территориальные подразделения полиции Деснянского и Шевченковского районов для проведения необходимых следственных действий, вручения сообщений о подозрении и избрании им меры пресечения. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В рамках проведения досудебного расследования полицейские проверяют причастность задержанных к совершению других преступлений на территории Киева .

Как сообщала KV , недавно группа неизвестных лиц на одной из строительных площадок в Вышгородском районе устроила стрельбу. Один из строителей получил 9 ранений в область грудной клетки из травматического пистолета. Сейчас полиция задержала четырех нападавших. За хулиганские действия с применением оружия им грозит заключение до семи лет.

Фото: Столичная полиция